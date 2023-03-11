Мир 11 марта 2023, 00:00 Полиция задержала мужчину, взявшего заложников в Германии Полиция Карлсруэ задержала мужчину, взявшего заложников в городской аптеке РИА «Новости»

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Немецкие полицейские задержали мужчину, который вечером 10 марта взял заложников в городской аптеке Карлсруэ. Правоохранители приступили к проверке здания, сообщили в Twitter местного отдела полиции.

«В аптеку вошел спецназ. Задержан подозреваемый мужчина. В настоящее время в здании проводится обыск. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили полицейские.

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Злоумышленник держал в заложниках несколько человек, сообщил журнал Der Spiegel. По данным издания, они находились рядом с мужчиной нескольких часов, пока полицейские выводили людей из близлежащих магазинов и оцепляли район. Источники добавили, что у злоумышленника могли быть требования к представителям власти, но правоохранители «по тактическим соображениям» не предавали эту информацию огласке.

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Ранее в центре «Свидетелей Иеговы»* в Гамбурге произошла стрельба. Открывший огонь убил минимум семерых и ранил 24 человека. Тело стрелка обнаружили неподалеку.

*«Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.