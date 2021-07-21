Полиция задержала еще 3 подозреваемых в убийстве президента Гаити

Правоохранители Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Всего полицейские задержали уже 26 человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Леон Шарль.

«В связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза задержаны три человека. Речь идет, в частности, о двух полицейских», — процитировал Шарля ТАСС.

По словам представителя ведомства, семь сотрудников полиции отправили в изоляцию. Пока этих людей задерживать не собираются.

Ранее нацполиция сообщала о задержании 23 подозреваемых в расправе над лидером страны. При этом задержанные заявили, что не собирались убивать Моиза, а планировали только отстранить его от власти.

Жовенеля Моиза смертельно ранили во время нападения на его резиденцию. Неизвестные проникли в дом в ночь на 7 июля. Власти Гаити отмечали, что президента перед смертью пытали. Во время нападения пострадала и жена политика. Мартин Моиз в тяжелом состоянии отправили в одну из больниц США. Она уже вернулась в Гаити после завершения лечения.