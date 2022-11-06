Полиция задержала 65 участников протеста в Кишиневе | 360°

Мир 06 ноября 2022, 22:33 Полиция задержала 65 участников протеста в Кишиневе Полиция в Кишиневе задержала 65 участников антиправительственного протеста РИА "Новости"

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Антиправительственный митинг прошел в столице Молдавии 6 ноября. Правоохранители задержали 65 человек, среди них были четверо несовершеннолетних, сообщил ТАСС со ссылкой на офис инспектората Кишинева.

По данным полиции, в акции протеста приняли участие порядка 1,7 тысячи человек. Демонстранты прошлись по главному проспекту столицы, а затем вышли на центральную площадь.

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Лидер партии «Шор» Илан Шор, выступая в видеообращении, заявил, что молдавские власти довели страну до кризиса. В подтверждение его слов митингующие оставили у здания правительства квитанции на оплату коммунальных услуг.

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Активисты подготовили резолюцию, в которой потребовали отставки президента Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы. Граждане Молдавии возмущены, что власти не могут решить проблему нехватки электроэнергии. В стране также растет инфляция, падает уровень жизни.

Ранее Санду рассказала о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, Кишинев ищет альтернативные источники энергии.