Полиция задержала 28 митингующих в Тбилиси

Грузинская полиция задержала 28 человек, собравшихся у парламента во время протестной акции в Тбилиси. В результате столкновений пострадали трое граждан, которых отправили в больницы для оказания помощи.

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«Во время митинга перед зданием парламента 28 человек были арестованы за нарушения, предусмотренные статьями 173 (неповиновение сотрудникам правоохранительных органов) и 166 (мелкое хулиганство)», — сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

В полиции отметили, что демонстранты перекрыли контрольно-пропускные пункты у парламента. Протестующим дали время, чтобы освободить доступ в здание, но те не стали отступать. Правоохранителям удалось разогнать людей и провести задержания. Сотрудники МВД призвали всех граждан соблюдать требования закона.

«Министерство внутренних дел ответит соответствующим образом на каждый случай нарушения», — добавили в пресс-службе.

Это не первый подобный налет на здание грузинского парламента. на прошлой неделе демонстранты также устраивали акции протеста.

В ноябре депутаты парламента отказались проводить избирательную реформу, что привело к недовольству граждан. Жители выступили за роспуск парламента и проведение внеочередного голосования.