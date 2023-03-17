Мир 17 марта 2023, 04:00 Полиция задержала 217 человек во время протестов в Париже BFMTV: 217 человек задержали на митинге против пенсионной реформы в Париже

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Французская полиция провела задержания в связи с манифестациями против пенсионной реформы. В центре Парижа правоохранители задержали 217 человек, сообщил телеканал BFMTV.

В предыдущем списке префектуры говорилось о 73 задержанных, которых обвинили в погромах и поджогах после разгона стихийного митинга на площади Согласия.

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Жители Франции устроили демонстрации на площади Согласия, рядом с которой находится Елисейский дворец. В какой-то момент демонстранты выстроили баррикады из досок и начали их поджигать. Потом они стали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками. В ответ на это пришлось применить слезоточивый газ.

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Ранее спорный законопроект о пенсионной реформе принял французский Сенат. Как сообщали СМИ, президент страны Эммануэль Макрон пригрозил распустить парламент, если депутаты не поддержат реформу.

Лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте страны Марин Ле Пен призвала премьер-министра Элизабету Борн уйти в отставку. До этого Борн заявила, что во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.