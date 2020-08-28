Полиция задержала 14 человек напавших на автобус под Харьковом

Участников преступной банды задержали на трасе после того, как остановили их микроавтобус. Четырнадцать пассажиров вытащили из салона и рассадили на асфальте. Полиция возбудила уголовное дело по статье «покушение на убийство».

СМИ также сообщали, что из-за стрельбы и избиений в больницы были отправлены трое человек. Еще нескольким помощь оказали на месте инцидента.

Сегодня вечером под Харьковом радикалы заблокировали и открыли огонь по автобусу с 22 представителями организации «Патриоты — за жизнь».

Депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», под чьим руководством было основано движение, уверены, что бандиты принадлежат экстремисткой организации, с которой у «Патриотов» уже были стычки.