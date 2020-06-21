Полиция выдвинула две версии взрыва в доме в Киеве

«Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство», — отметил чиновник.

Образцы материалов, собранных на месте, отправлены на экспертизу.

Взрыв раздался в жилом девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой в Киеве утром 21 июня. Ударная волна разрушила четвертый-восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из здания 21 человека, двоих погибших достали из-под завалов. Взрыв был такой мощности, что его услышали во всем Дарницком районе.

На месте ЧП организован штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, куда входят полицейские и спасатели. В операции задействованы 18 единиц техники и более 100 человек личного состава ГСЧС Украины и Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС).