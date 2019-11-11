Полиция выдала ордер на арест Моралеса. Он заявил об атаке на свой дом

Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес заявил, что его дом атаковали группы протестующих. Также он назвал незаконным ордер на свой арест.

«Один из служащих полиции публично объявил, что ему дали указания на мое задержание, согласно незаконному ордеру», — написал он в Twitter.

Ранее один из оппозиционных лидеров Луис Фернандо Камачо подтвердил, что полиция получила приказ на задержание Маралеса.

«Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса!» — сообщил он, добавив, что полиция и военные ищут экс-президента в провинции Чапаре. Ранее сообщалось, что Моралес прибыл туда из Ла-Паса.

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Камачо добавил, что военные также взяли под контроль самолет, на котором прилетел Моралес.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы, на которых Высший избирательный суд признал победу Моралеса в первом туре. Его основной соперник экс-президент Карлос Меса не согласился с итогами выборов. По стране прокатилась волна выступлений против Моралеса.

10 ноября Организация американских государств призвала провести повторное голосование. Моралес вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем, после требований армии, сложил с себя полномочия. Экс-президент назвал свой уход государственным переворотом.

«Мы были в правительстве 13 лет, девять месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на многих выборах. Сегодня Боливия — это свободная страна», — написал он в соцсети.