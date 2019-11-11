Полиция выдала ордер на арест Моралеса. Он заявил об атаке на свой дом
«Один из служащих полиции публично объявил, что ему дали указания на мое задержание, согласно незаконному ордеру», — написал он в Twitter.
Ранее один из оппозиционных лидеров Луис Фернандо Камачо подтвердил, что полиция получила приказ на задержание Маралеса.
«Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса!» — сообщил он, добавив, что полиция и военные ищут экс-президента в провинции Чапаре. Ранее сообщалось, что Моралес прибыл туда из Ла-Паса.
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Камачо добавил, что военные также взяли под контроль самолет, на котором прилетел Моралес.
20 октября в Боливии прошли президентские выборы, на которых Высший избирательный суд признал победу Моралеса в первом туре. Его основной соперник экс-президент Карлос Меса не согласился с итогами выборов. По стране прокатилась волна выступлений против Моралеса.
10 ноября Организация американских государств призвала провести повторное голосование. Моралес вначале объявил о подготовке к всеобщим выборам, а затем, после требований армии, сложил с себя полномочия. Экс-президент назвал свой уход государственным переворотом.
«Мы были в правительстве 13 лет, девять месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на многих выборах. Сегодня Боливия — это свободная страна», — написал он в соцсети.