Полиция вычислила наркоторговца благодаря боевику «Джон Уик»
Как пишет портал TMZ, в аэропорту Милана правоохранители заметили пакет с кофейными зернами, на котором было написано имя Сантино Д’Антонио («Santino D’Antonio»). Сотрудники полиции вспомнили, что именно такое имя было у главаря мафии из второй части франшизы «Джон Уик».
Как позже выяснилось, в 500 муляжей кофейных зерен был спрятан кокаин общим весом в 150 граммов. Всю партию изъяли. Груз направлялся в табачный магазин Флоренции, где правоохранители и задержали 50-летнего мужчину, пришедшего за «посылкой».
В начале июля полиция Нидерландов обнаружила камеры пыток с помощью данных с зашифрованных телефонов наркоторговцев. Преступники переоборудовали грузовые контейнеры в помещения для пыток. В ходе полицейской операции арестовали шестерых человек.