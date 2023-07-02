Мир 02 июля 2023, 05:41 Полиция во Франции арестовала более 300 протестующих в ночь на воскресенье Afp: полиция во Франции арестовала более 300 участников протестов в ночь на 2 июня РИА «Новости»

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Полицейские задержали в ночь на воскресенье более 300 человек на протестах во Франции. Об этом сообщило агентство Afp со ссылкой на предварительную информацию МВД страны.

«В общей сложности 322 человека были арестованы во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах, в 1:30 ночи воскресенья (0:30 по московскому времени)», — сказано в сообщении.

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В ночь на субботу во Франции задержали почти тысячу человек. Участники протестов подожгли 1350 машин и 234 здания. Семеро французских полицейских получили огнестрельные ранения из-за беспорядков в стране. Одного из правоохранителей ранило в щеку и глаз, ему потребовалась срочная операция. У четверых других блюстителей порядка ранены ноги.

Беспорядки во французских городах идут уже несколько дней. Волна протестов началась после убийства полицейским 17-летнего парня алжирского происхождения. Сотрудник правоохранительных органов посчитал, что юноша хочет напасть на него, поэтому выстрелил.