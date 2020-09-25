Полиция Вьетнама накрыла сеть по продаже использованных презервативов

На складе в южной вьетнамской провинции Биньзыонг полиция обнаружила около 345 тысяч использованных презервативов, которые собирались продавать как новые. Чистый вес изъятых изделий составил 360 килограммов. Пока неизвестно, как долго работал этот бизнес, сколько использованных контрацептических средств и по какой цене было продано.

Как стало известно агентству Reuters, владелица склада призналась полицейским, что ежемесячно покупала использованные презервативы у неизвестного лица. В ходе операции была задержана женщина, в чьи обязанности входило мытье презервативов в кипятке и их сушка. Затем она придавала им товарный вид на деревянном фаллосе. После этого изделия переупаковывали и продавали.

Она рассказала, что получала 17 центов (13 рублей) за каждый килограмм обновленных изделий.

В апреле жительница Краснодара пожаловалась, что нашла в куличе использованный презерватив. В «Магните», где она его купила, заявили, что такого просто не могло произойти.