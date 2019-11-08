  • Полиция Венгрии не дала фанатам ЦСКА подраться с болельщиками «Ференцвароша». Видео

    08 ноября 2019, 08:27

    Александра Ломейко

    Полицейским в Будапеште удалось предотвратить конфликт между российскими болельщиками и венграми. Стычка произошла после игры ЦСКА с местным клубом «Ференцварош».

    «Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и „Ференцварош“ и после матча на стадионе „Групама Арена“, - сообщило посольство РФ в Венгрии на своей странице в Facebook.

    Полиция Венгрии не дала фанатам ЦСКА подраться с болельщиками «Ференцвароша». Видео | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Диппредставители уточнили, что им не поступала информация о пострадавших, госпитализированных или нуждающихся в медпомощи гражданах РФ.

    Столкновения, в том числе и с представителями органов охраны правопорядка, были и перед игрой. Она прошла 7 ноября. Нескольких россиян задержали. Венгры незамедлительно проинформировали о случившемся посольство.

    Матч ЦСКА и «Ференцварош» завершился со счетом 0:0

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    «Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста», — заметили в ведомстве.

    Встреча ЦСКА и «Ференцвароша» окончилась вничью — 0:0. За игру футболисты получили от арбитров семь желтых карточек. Одного из игроков московской команды удалили с поля.