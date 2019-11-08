Полиция Венгрии не дала фанатам ЦСКА подраться с болельщиками «Ференцвароша». Видео

Полицейским в Будапеште удалось предотвратить конфликт между российскими болельщиками и венграми. Стычка произошла после игры ЦСКА с местным клубом «Ференцварош».

«Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и „Ференцварош“ и после матча на стадионе „Групама Арена“, - сообщило посольство РФ в Венгрии на своей странице в Facebook.

Источник фото: Facebook

Диппредставители уточнили, что им не поступала информация о пострадавших, госпитализированных или нуждающихся в медпомощи гражданах РФ.

Столкновения, в том числе и с представителями органов охраны правопорядка, были и перед игрой. Она прошла 7 ноября. Нескольких россиян задержали. Венгры незамедлительно проинформировали о случившемся посольство.

Матч ЦСКА и «Ференцварош» завершился со счетом 0:0 Подробнее

«Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников и выяснению обстоятельств их ареста», — заметили в ведомстве.

Встреча ЦСКА и «Ференцвароша» окончилась вничью — 0:0. За игру футболисты получили от арбитров семь желтых карточек. Одного из игроков московской команды удалили с поля.