Полиция Вашингтона проверила подозрительный предмет в израильском посольстве
Полицию вызвали в посольство Израиля в Вашингтоне из-за сообщения о подозрительном свертке
Полиция проверила подозрительный сверток, оказавшийся в посольстве Израиля в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости».
В полиции заявили, что сверток не представлял опасности.
«Полиция покидает место, никаких опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.
Во время проведения проверки в районе наблюдалось большое количество полиции, несколько улиц были перекрыты, написал RТ.