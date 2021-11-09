Полиция Вашингтона проверила подозрительный предмет в израильском посольстве

Полиция проверила подозрительный сверток, оказавшийся в посольстве Израиля в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

В полиции заявили, что сверток не представлял опасности.

«Полиция покидает место, никаких опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Во время проведения проверки в районе наблюдалось большое количество полиции, несколько улиц были перекрыты, написал RТ.