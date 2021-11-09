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    09 ноября 2021, 14:35

    Полиция Вашингтона проверила подозрительный предмет в израильском посольстве

    Полицию вызвали в посольство Израиля в Вашингтоне из-за сообщения о подозрительном свертке

    Полина Гребенщикова

    Полиция проверила подозрительный сверток, оказавшийся в посольстве Израиля в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В полиции заявили, что сверток не представлял опасности.

    «Полиция покидает место, никаких опасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

    Во время проведения проверки в районе наблюдалось большое количество полиции, несколько улиц были перекрыты, написал RТ.