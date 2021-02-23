Полиция в Тбилиси применила перцовый газ при штурме офиса партии Саакашвили

Полиция задержала главу партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нику Мелию. Силовики штурмовали офис партии в Тбилиси и применили перцовый газ для разгона сторонников Мелии, забаррикадировавшегося в здании.

Грузинский Первый канал сообщил, что к моменту прибытия полиции к офису партии Мелия забаррикадировался в одном из кабинетов вместе с группой своих сторонников, для разгона которых правоохранители применили перцовый газ. После этого Мелию задержали.

Здание офиса партии взяли в оцепление. Сторонники партии экс-президента Грузии и других оппозиционных сил собрались на улице, выкрикивая лозунги против действий полиции.

Тбилисский суд 17 февраля постановил задержать Мелию за неуплату залога по делу об организации беспорядков и штурма парламента во время антироссийских акций в 2019 году. На этом фоне 18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. В тот же день полиция предприняла первую попытку ареста Мелии, однако этому помешали его сторонники.