Полиция в США застрелила чернокожего мужчину, приняв его сэндвич за оружие

Чернокожего жителя штата Огайо застрелил сотрудник полиции. По данным властей, мужчина был вооружен. При этом семья погибшего уверяет, что в руках у него был не пистолет, а обычный сэндвич.

«По запросу шерифа [полиции Франклина Томаса] Куинлана прокурор США по Южному округу Огайо и Федеральное бюро расследований начали параллельное расследование на федеральном уровне о соблюдении гражданских прав», — сообщила полиция города Колумбус.

Заместитель шерифа Джейсон Мид разыскивал подозреваемого преступника и увидел пистолет у 23-летнего Кейси Гудсона. Правоохранитель утверждает, что молодой человек направил оружие на него и отказался его опустить. В итоге Гудсона застрелили на пороге собственного дома, пишет ABC News.

«Моему внуку только что выстрелили спину, когда он вошел в дом. Я не знаю, что с ним», — сообщила бабушка парня диспетчеру полиции.

Правоохранители позже заявили, что у дома действительно нашли пистолет. В свою очередь родственники Гудсона утверждают, что у молодого человека в руках был сэндвич. При этом адвокаты отмечают, что убитый имел право на ношение оружия.