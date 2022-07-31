Полиция в Косово закрыла два КПП в центральную часть Сербии

Правоохранители самопровозглашенной республики Косово заявили о закрытии на севере региона двух контрольно-пропускных пунктов (КПП), ведущих в центральную часть Сербии. Такое решение было принято после блокады трасс местными сербами, написали силовики в Twitter.

«Полиция Косово закрыла границу для пассажирского движения и транспорта на пунктах перехода „Брняк“ и „Ярине“», — говорится в сообщении.

Жителям Косово предложили воспользоваться другими КПП. Кроме того, правоохранители назвали фейками информацию о пострадавших в связи с напряженной обстановкой в республике.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прокомментировал ситуацию на границе. По его словам, нужно сохранить мир любой ценой. Он призвал живущих в Косово сербов не поддаваться на провокации.