09 июля 2023, 01:45
Полиция в Израиле разогнала протестующих с помощью водометов
Полиция разогнала протестующих против судебной реформы в Израиле с помощью водометов
Полиция в Израиле разогнала протестующих против судебной реформы с помощью водометов. Люди перекрыли движение по основному шоссе на востоке столицы, сообщила The Times of Israel.
На данный момент шоссе Аялон открыто для движения в обе стороны. Сообщается, что оппозиция в субботу, 7 июля, вновь провела массовые акции протеста против судебной реформы по всей стране. Самая массовая акция прошла у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. На улицы города вышли порядка 180 тысяч человек. Они перекрыли шоссе Аялон в нескольких местах.
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Участники акции скандировали лозунги в защиту демократии, они размахивали флагами и требовали от властей прекратить судебную реформу.
Ранее сообщалось, что участники акции протеста захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Акция против грядущей судебной реформы прошла 3 июля.
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