Мир 27 марта 2023, 09:09 Полиция в Израиле разогнала протестующих и разблокировала дороги Haaretz: полиция в Израиле разогнала протестующих и разблокировала дороги РИА «Новости»

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Полиция Израиля разогнала митингующих в Тель-Авиве, которые перекрыли главную трассу страны Аялон. Об этом написало издание Haaretz.

По его данным, полицейские примерно через пять часов после перекрытия трассы стала применять силу в отношении протестующих. Газета The Jerusalim Post уточнила, что между демонстрантами и представителями правоохранительных органов произошли столкновения. Одни использовали камни и бутылки, другие — слезоточивый газ и водометы. По крайней мере три сотрудника полиции пострадали.

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Издание The Times of Israel сообщило, что баррикады из покрышек и мусора уже стали разбирать на дороге. Источники этой газеты Haaretz заявили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на фоне усиления протестов может пересмотреть вопрос с судебной реформой.

Накануне большие митинги прокатились по Израилю. Протестующие прорвали полицейский кордон около резиденции Нетаньяху. Жители страны выступили против проведения судебной реформы.