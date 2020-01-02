Полиция в Гонконге арестовала 400 демонстрантов

Численность этого марша превысила одну из первых летних демонстраций. В этот раз протестующие требовали освобождения арестованных участников предыдущих протестов и введения всеобщего избирательного права.

Марш был прекращен досрочно по требованию полицейских из-за того, что в городе начались беспорядки — протестующие начали разбивать витрины, громить магазины, блокировать дороги и бросать бутылки с зажигательной смесью. Также участники протеста уклонились от согласованного маршрута шествия.

Ранее, в ночь на первое января, в городе демонстранты столкнулись с полицией, которая применила против них слезоточивый газ и водометы. Из-за неспокойной обстановки власти Гонконга отменили традиционные масштабные фейерверки, которые были заменены на световое шоу.