    02 января 2020, 00:51

    Полиция в Гонконге арестовала 400 демонстрантов

    Александра Каширина

    1 января полицейские Гонконга арестовали около четырех сотен протестующих, которые организовали Новогодний марш. В нем участвовало более одного миллиона человек. Об этом написала гонконгская газета South China Morning Post.
    Полиция в Гонконге арестовала 400 демонстрантов

    Численность этого марша превысила одну из первых летних демонстраций. В этот раз протестующие требовали освобождения арестованных участников предыдущих протестов и введения всеобщего избирательного права.

    Марш был прекращен досрочно по требованию полицейских из-за того, что в городе начались беспорядки — протестующие начали разбивать витрины, громить магазины, блокировать дороги и бросать бутылки с зажигательной смесью. Также участники протеста уклонились от согласованного маршрута шествия.

    Ранее, в ночь на первое января, в городе демонстранты столкнулись с полицией, которая применила против них слезоточивый газ и водометы. Из-за неспокойной обстановки власти Гонконга отменили традиционные масштабные фейерверки, которые были заменены на световое шоу.