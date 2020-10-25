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    25 октября 2020, 11:49

    Полиция Украины задержала полуголую женщину, где голосовал Зеленский

    Алена Макаренко

    Украинские полицейские задержали активистку около избирательного участка, где голосует на местных выборах президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

    Девушка выбежала из-за ограждения и подняла юбку, когда к участку для голосования подходил украинский лидер. После этого ее задержали стражи правопорядка. По данным издания «Страна», эта женщина — представительница движения Femen.

    Местные выборы проходят на Украине 25 октября по инициативе Зеленского. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. Граждане выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов. Зеленский выполнил гражданский долг вместе с супругой Еленой.

    Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Выборы не проводятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР).

    За два часа с начала выборов возбуждено шесть уголовных дел. Всего полиция зарегистрировала 383 заявки о нарушениях в ходе голосования, рассказал первый заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой. Например, некоторые избирательные участки не открылись вовремя, другие запустили преждевременное голосование. Также там не хватает урн и кабинок для голосования.