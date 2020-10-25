Полиция Украины задержала полуголую женщину, где голосовал Зеленский

Девушка выбежала из-за ограждения и подняла юбку, когда к участку для голосования подходил украинский лидер. После этого ее задержали стражи правопорядка. По данным издания «Страна», эта женщина — представительница движения Femen.

Местные выборы проходят на Украине 25 октября по инициативе Зеленского. Местные органы власти избираются на пятилетний срок. Граждане выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов. Зеленский выполнил гражданский долг вместе с супругой Еленой.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00. Выборы не проводятся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР).

За два часа с начала выборов возбуждено шесть уголовных дел. Всего полиция зарегистрировала 383 заявки о нарушениях в ходе голосования, рассказал первый заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой. Например, некоторые избирательные участки не открылись вовремя, другие запустили преждевременное голосование. Также там не хватает урн и кабинок для голосования.