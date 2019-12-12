Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Шеремета

«Только что Нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета», — заявил глава ведомства.

По его словам, это итог очень сложной и упорной работы, которую проделали «настоящие специалисты». Задержание подозреваемых — важный шаг к полному раскрытию дела.

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Суд вскоре выберет подозреваемым меру пресечения.

Подробности по развитию дела МВД представит на брифинге позднее 12 декабря, пообещал Аваков.

Павел Шеремет около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале. Последние пять лет журналист жил в Киеве, где трудился в интернет-издании «Украинская правда» и на «Радио Вести». Он погиб 20 июля 2016 года в Киеве, после подрыва автомобиля. Следствие считает главной версией убийства месть за профессиональную деятельность. Кроме того, ранее правоохранители говорили об убийстве по ошибке, из-за критических публикаций в «Украинской правде» и выступлениях на «Радио Вести», дестабилизации ситуации на Украине и конфликтах в личной жизни Шеремета.

В третью годовщину убийства, 20 июля 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генпрокурора, главы МВД, председателей Нацполиции и СБУ доложить о ходе расследования. Тогда глава государства понадеялся, что в расследовании «будет результат».