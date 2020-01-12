Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook напомнил, что неизвестные расстреляли машину Осмаева и Окуевой под Киевом в 2017 году. Адама ранили, а Амина от полученных ран скончалась на месте. Оружие киллеры бросили на месте.

Сегодня подозреваемых в убийстве женщины задержали. В ходе экспертизы их ДНК совпало с тем, что было на оружии, которое нашли на месте убийства.

Телеканал «112 Украина» сообщил со ссылкой на прокуратуру страны, что на счету задержанных еще два заказных убийства в сентябре 2016 года и в январе 2019 года. Оба они уже раскрыты.

Адам Осмаев и Амина Jкуева воевали в составе батальона имени Джохара Дудаева, входящего в АТО. Из России на Украину Осмаев сбежал после обвинения в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. В 2012 году его задержали в Одессе и обвинили в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. После отставки Виктора Януковича с Осмаев попросил украинское гражданство.