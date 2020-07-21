Полиция Украины усилит безопасность в девяти регионах

Украинская полиция усиливает безопасность в девяти регионах страны. В том числе с целью предотвращения террористических актов.Об этом сообщила пресс-служба украинского МВД.

Столичная полиция также усилила меры безопасности в Киеве. Дополнительно привлекли резервные наряды полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Под усиленный контроль взяты не только улицы, но и места массового скопления граждан, а также рынки, транспортные развязки и станции метрополитена.

«В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Ранее полиции поступили сообщения о минировании площади у станции метро «Минская» в Киеве. Найденные два самодельных взрывных устройства обезвредили.