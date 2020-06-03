Полиция Токио задержала оленя спустя 4 дня розысков
Полиция Токио и сотрудники района Адати задержали разгуливавшего на севере японской столицы пятнистого оленя после четырех дней поисков. Об этом сообщила «Газета.ru».
Олень был замечен в районе реки Аракава на севере Токио в воскресенье. Во вторник он переместился восточнее в район Адати. Оба раза ему удалось скрыться.
3 июня сотрудники полиции и администрации смогли поймать животное с помощью растянутой сети. Пока он будет находиться в приемнике.