Полиция Токио задержала оленя спустя 4 дня розысков

Олень был замечен в районе реки Аракава на севере Токио в воскресенье. Во вторник он переместился восточнее в район Адати. Оба раза ему удалось скрыться.

3 июня сотрудники полиции и администрации смогли поймать животное с помощью растянутой сети. Пока он будет находиться в приемнике.