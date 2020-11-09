Полиция Тбилиси задержала протестующих с дровами у здания парламента

Полиция Тбилиси задержала протестующих, пытавшихся разложить дрова у здания парламента страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на активистов неправительственной организации «Стыдно». Членов именно этой организации задержали правоохранители.

Они рассказали, что принесли дрова к зданию, потому что собирались там ночевать.

«Полиция задерживает невинных активистов лишь за то, что они пытались принести дрова», — заявил один из членов НПО.

Патрульные полицейские заявили, что дрова и костры могли нанести реальную угрозу здоровью и жизни населения.

Точное число задержанных не сообщается.

В Грузии начались протесты из-за парламентских выборов. Митингующие требуют провести новые выборы и отказываются покидать центральную часть Тбилиси несмотря на требования полиции.

9 ноября в стране введен коммендансткий час — с 22:00 до 05:00 — из-за распространения коронавируса. На прошлой неделе в Грузии зафиксировано рекордное количество заразившихся.