Полиция Таиланда задержала мужчину по подозрению в краже 126 пар шлепанцев

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения в его доме. Полицейские устроили обыск в его жилище и нашли большую коллекцию обуви.

По словам молодого человека, собирать обувь — его увлечение. Коллекцию из 126 пар шлепанцев он собрал примерно за два года.

В настоящее время устанавливаются дальнейшие меры для задержанного.