Полиция Таиланда задержала мужчину по подозрению в краже 126 пар шлепанцев
Сотрудники таиландской полиции задержали молодого человека 24 лет. Его подозревают в краже 126 пар сланцев. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на правоохранительные органы.
Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения в его доме. Полицейские устроили обыск в его жилище и нашли большую коллекцию обуви.
По словам молодого человека, собирать обувь — его увлечение. Коллекцию из 126 пар шлепанцев он собрал примерно за два года.
В настоящее время устанавливаются дальнейшие меры для задержанного.