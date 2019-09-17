Полиция США задержала американку, угрожавшую устроить массовый расстрел

Американка Алексис Уилсон из Питсбурга (штат Оклахома) «ради забавы» собиралась застрелить около 400 человек в своей бывшей школе. Полиция ее арестовала. Стражи порядка нашли у 18-летней девушки дома автомат Калашникова.

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Уилсон сама говорила своим коллегам из пиццерии Pizza Inn о том, что намерена застрелить 400 человек из своей бывшей школы забавы ради. Она даже показала видео, как недавно стреляла из купленного оружия. Обеспокоенные сотрудники бистро обратились за помощью к стражам порядка.

После обыска полиция нашла у нее не только автомат Калашникова, но также дробовик 12 калибра и шесть магазинов. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранителей.

Шериф рассказал, что мать девушки знала о приобретении автомата. Однако родительница не стала бить тревогу. Ведь Алексис раньше всегда стреляла и ездила на охоту. Как уточнил журнал New York Post, Уилсон исключили из школы из-за нескольких случаев применения насилия.

Арестованный Алексис Уилсон предъявлены обвинения. По мнению правоохранителей, она представляла террористическую угрозу для школы.