Полиция США разогнала протестующих для прогулки Трампа
Дональд Трамп, президент США, после обращения к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране заявил, что теперь отдаст дань уважения одному особому месту. Он прогулялся по Лафайет-сквер. Перед этим полиция «очистила» улицу от протестующих. Об этом сообщил сайт Life.ru.
Для разгона людей, устраивающих беспорядки, сотрудники правоохранительных органов использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.
Трамп в сопровождении министра юстиции Уильяма Барра, сотрудников администрации и журналистов вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую накануне в воскресенье вечером подожгли протестующие.
Он приподнял Библию и заявил, что «США — самая великая страна в мире», а затем пообещал обеспечить безопасность государства.