Полиция США разогнала протестующих для прогулки Трампа

Для разгона людей, устраивающих беспорядки, сотрудники правоохранительных органов использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Трамп в сопровождении министра юстиции Уильяма Барра, сотрудников администрации и журналистов вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой площади. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую накануне в воскресенье вечером подожгли протестующие.

Он приподнял Библию и заявил, что «США — самая великая страна в мире», а затем пообещал обеспечить безопасность государства.