Мир 19 марта 2023, 04:15 Полиция США подготовилась к протестам в поддержку Трампа РИА «Новости»: полиция США заявила о своей готовности после призыва Трампа к протестам Unsplash

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Полиция Нью-Йорка постоянно пребывает в состоянии готовности. Об этом РИА «Новости»сообщили в пресс-службе полицейского управления. Это связано с возможными протестами на фоне прозвучавшего ранее призыва экс-президента США Дональда Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает задержания 21 марта. В связи с этим он обратился к своим сторонникам с призывом выйти на протесты. При этом бизнесмен раскритиковал «коррумпированную» окружную прокуратуру Манхэттена.

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В нью-йоркской полиции заявили, что сотрудники остаются в состоянии готовности всегда «на все случаи непредвиденных обстоятельств».

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«Наша координация с партнерами в правительстве и правоохранительных органах являются фундаментальными принципами нашей приверженности общественной безопасности», — отметили в управлении.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее допустил, что его могут арестовать во вторник, 21 марта. Политику могут предъявить обвинения в том, что он якобы подкупил порноактрису Сторми Дэниелс за неразглашение сведений об их романе. Кроме того, экс-главу Белого дома заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Представители Демократической партии считают, что Трамп не подал декларацию на дорогие подарки от правительств других государств общей стоимостью порядка 250 тысяч долларов.