Полиция США обнаружила новый смертельно опасный наркотик

«Вам не следует прикасаться к этому. Если это возможно, не берите его в руки», — написал представитель местной полиции Дэвид Спенсер.

Так называемая «серая смерть» представляет собой смесь героина, фенгтанила и других опиоидов. По действию этот наркотик сильнее морфия в 10 тысяч раз.

«Даже крошечная доза этого препарата, похожего на бетонную крошку, может убить человека», — процитировал сайт «Русская планета» предостережение полиции.