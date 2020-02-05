Полиция США обнаружила новый смертельно опасный наркотик
Полиция штата Луизиана нашла новый наркотик, опасный для прикосновений. Его называют «серой смертью». Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на журнал Newsweek.
«Вам не следует прикасаться к этому. Если это возможно, не берите его в руки», — написал представитель местной полиции Дэвид Спенсер.
Так называемая «серая смерть» представляет собой смесь героина, фенгтанила и других опиоидов. По действию этот наркотик сильнее морфия в 10 тысяч раз.
«Даже крошечная доза этого препарата, похожего на бетонную крошку, может убить человека», — процитировал сайт «Русская планета» предостережение полиции.