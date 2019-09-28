Полиция США будет охранять кинотеатры на премьере «Джокера»

«В департаменте полиции знают об общественных проблемах, связанных с фильмом „Джокер“. Несмотря на то, что в районе Лос-Анджелеса нет никаких реальных угроз, офицеры будут патрулировать территорию около кинотеатров, когда они откроются», — процитировало издание заявление ведомства.

Такое беспокойство фильм Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вызвала из-за ситуации, которая произошла во время премьеры фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году. Тогда американец Джеймс Холмс, одетый в форму спецназовца, начал стрельбу по зрителям кинотеатра в городе Орора (штат Колорадо). В результате он убил 12 человек, еще 70 получили ранения различной степени тяжести.

Полицейские смогли задержать Джеймса Холмса. Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что «Джокера» не покажут в том кинотеатре, в котором произошло нападение.