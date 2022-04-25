Полиция США арестовала фермера, который прикидывался Байденом

Американская полиция арестовала техасского фермера, который прикидывался президентом Джо Байденом, сообщили в Telegram-канале «Лента дна». Находчивый фермер угрожал работающим у него нищим мигрантам депортацией, если они не будут добросовестно работать.

Американец удачно пародировал президента, мексиканцы ему верили. Полиция арестовала хитреца.

Президент США Джо Байден довольно часто попадает впросак на публичных мероприятиях. Во время выступления перед прессой во дворе Белого дома на традиционных гуляниях в честь Пасхи американский лидер испугался ростовую куклу — человек в костюме пасхального кролика хотел поприветствовать президента, но тот сбежал от него.

Во время выступления в Белом доме Байден номинировал на новую должность экс-прокурора Стива Деттельбаха, при этом неправильно произнес фамилию и перепутал организации. Также украинцев он называл иранцами.

Несколько раз Бадена поймали на попытках поздороваться с пустотой. Белый дом вырезал эту часть из официальной версии, однако СМИ разнесли видео, где президент пожимает руку невидимому человеку.