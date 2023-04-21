Мир 21 апреля 2023, 10:03 Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры СПЖ: в Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения Pxhere

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В Киево-Печерскую лавру 21 апреля прибыли сотрудники силовых структур, в том числе полиция особого назначения. Они собирались перекрыть вход в Ближние пещеры, где покоятся мощи печерских подвижников. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

В 44-м корпусе Лавры срезали замки и отключили сигнализацию. Позже журналисты сообщили, что его опечатали, а в Киево-Печерскую лавру начали пускать людей только по паспортам.

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«Храм Живоносного Источника Киево-Печерской лавры. По словам послушника храма, после начала службы пришли правоохранители. Им не понравилось, что на службу собралось много людей, они приказали закрыть калитку, ведущую на его территорию. Прихожане, которые не успели, молятся за оградой храма», — написали в Telegram-канале.

После полиция начала препятствовать любой съемке того, что происходит в лавре. Силовики обыскивали операторов, ведущего прямого эфира семинариста задержали и насильно усадили в машину.

«Власть Украины брутально растоптала все законы и все принципы демократии. Главную святыню православных — Киево-Печерскую лавру — отжимают по беспределу», — заявили православные журналисты.

Накануне, 20 апреля, неизвестные сообщили о минировании Киево-Печерской лавры. К месту происшествия прибыли взрывотехники с собаками, территорию монастыря оцепили.

Напомним, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры — одного из первых монастырей Киевской Руси — накалилась в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович заявил, что киевский режим упорно проводит политику «морального террора» против украинцев.