Полиция сообщила о 14 погибших в авиакатастрофе в Индии

В СМИ появилась информация полиции о погибших в крушении самолета в индийском городе Кожикоде — как минимум 14 пассажиров скончались, в том числе командир экипажа.

Как сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, 123 человека пострадали. Также стало известно, что всего на борту находились 184 человека, включая 10 несовершеннолетних и шесть членов экипажа.

Спасатели работают над тем, чтобы извлечь из искореженного самолета еще несколько человек. Были ли на борту россияне, пока не известно. Эту информацию сейчас проверяют сотрудники Генконсульства России.

Сегодня самолет индийских авиалиний при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. Катастрофа произошла в индийском городе Карипур. Самолет выполнял рейс из Дубая, во время приземления лил сильный дождь. Лайнер вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы, и он рухнул с обрыва.