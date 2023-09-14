Мир 14 сентября 2023, 17:02 Полиция Словакии сообщила о смерти лидера партии Princip Атилы Гени Лидер словацкой партии Princip погиб в ДТП за несколько дней до выборов Википедия

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Ошибочный маневр на колесном погрузчике привел к гибели лидера словацкой партии Princip Атилы Гени за несколько недель до парламентских выборов. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщил ТАСС.

В ведомстве заявили, что политик находился за рулем, но при выполнении маневра не справился с управлением. В результате машина перевернулась. От полученных травм Геня умер на месте.

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На странице партии Princip в Facebook* участники политического объединения выразили соболезнования родным и близким погибшего 44-летнего политика. В сообщении уточнили, что авария произошла в минувшую среду, 13 сентября.

Досрочные выборы в парламент Словакии пройдут 30 сентября. Партия Princip выдвинула для участия 70 кандидатов. Решение о проведении голосования парламент принял в конце января на фоне политического кризиса, охватившего страну. Также депутаты внесли поправку в конституцию, которая разрешила проводить досрочные выборы.

Главным фаворитом предвыборной гонки уже назвали бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, возглавившего левоцентристскую «Курс — социальная демократия» (Smer — social demokracia, или Smer-SD).

Британские СМИ назвали сторонником России и политической копией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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