Полиция Словакии обнаружила 11 детей-беженцев на вокзале
Около прибывшего грузового поезда в Словакии нашли 11 детей, которые бегали по путям и искали путь в город, сообщило РИА «Новости».
«Дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне проделали путь из сербского города Суботица через территорию Венгрии к нам в Словакию», — процитировал представителя полиции Денису Бардиову сайт RT.
Из 11 беженцев девять оказались уроженцами Афганистана, а двое — Пакистана.
Сотрудники социальной службы поместили детей в детский дом для малолетних на время расследования.