Полиция Словакии обнаружила 11 детей-беженцев на вокзале

«Дети в нечеловеческих условиях в грузовом вагоне проделали путь из сербского города Суботица через территорию Венгрии к нам в Словакию», — процитировал представителя полиции Денису Бардиову сайт RT.

Из 11 беженцев девять оказались уроженцами Афганистана, а двое — Пакистана.

Сотрудники социальной службы поместили детей в детский дом для малолетних на время расследования.