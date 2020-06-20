Полиция Сиэтла начала расследование убийства 19-летнего участника протестов

Полиция Сиэтла в 20 июня заявила, что начала расследование смерти одного участника протестов и ранения другого митингующего, участвовавших в манифестациях против расового неравенства.

Как стало известно Reuters, полицейское управление расследует стрельбу на 10-й авеню и Ист-Пайн. В этом районе находится участок, который 8 июня покинули стражи правопорядка.

Сообщение о стрельбе в районе Капитолийского холма было получено около 2:30 утра по тихоокеанскому времени. Полицейским стало известно, что двое пострадавших мужчин были доставлены в местный медицинский центр. В госпитале подтвердили поступление двух пациентов. Один из них, 19-летний юноша, умер вскоре после прибытия, другой находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что подозреваемый или подозреваемый, описания которых у них нет, скрылись и все еще находятся на свободе.

Захватившие в Сиэтле Восточный участок полиции протестующие провозгласили его автономной зоной, свободной от полиции и насилия, а также не относящейся к территории США.