Мир 13 декабря 2022, 14:04 Полиция Сербии отпустила задержанного российского журналиста Телеканал «Звезда» сообщил об освобождении задержанного в Сербии журналиста Дегтярева

Читать 360tv в

Задержанного в селе Рашка на границе Сербии и Косова журналиста российского телеканала «Звезда» Алексея Дегтярева отпустили. Как сообщила редакция, изначальный конфликт возник из-за недопонимания сторон.

Сотрудники сербской полиции задержали журналиста, когда он готовил репортаж о ситуации на границе с Косово. Дегтярев сообщил в редакцию, которая незамедлительно связалась с российским консульством.

Реклама

Новая эскалация конфликта между Сербией и Косово началось на прошлой неделе. Жители северных территорий непризнанной республики выстроили баррикады на дорогах. Так они пытались не допустить пересылки в Приштину бывшего сотрудника МВД Деяна Пантича.

Реклама

Вместе с другими сербскими правоохранителями и политиками он уволился, протестуя из-за отсутствия решений властей Косова по поселениям сербов.

Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти выставил ультиматум протестующим, что дает время на освобождение проезжей части от баррикад или объявит полицейскую операцию в сербском анклаве.

Президент Сербии Александр Вучич собрал экстренное заседание Совета безопасности из-за угрозы перерастания конфликта в горячую фазу. Косовские сербы организовали кризисный штаб для решения и урегулирования вопросов на севере края.