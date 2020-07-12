Полиция Сербии нашла у протестующих «коктейли Молотова»

«Полиция ночью во время обыска хулиганских и неонацистских групп, которые приходили на собрания перед Скупщиной (парламентом — прим.), нашла „коктейли Молотова“ и противогазы. Городские службы Белграда вместе с полицией нашли скрытые каменные блоки в контейнерах поблизости, которые были подготовлены для нападения на полицию прошедшей ночью», — написал он.

С 7 июля в Белграде и других городах Сербии проходят массовые вечерние протесты против политики властей на фоне ограничительных мер из-за коронавируса. Во время беспорядков 11 июля пострадали 14 полицейских, задержан 71 человек. Всего с начала протестов травмы получили 130 правоохранителей. В ночь на воскресенье, 12 июля, акция протеста прошла почти мирно, задержали только нескольких агрессивных демонстрантов под конец мероприятия.

Ущерб Белграда от насильственных протестов в центре города к 9 июля составил миллион евро, убытки продолжают считать. Полиция отвечает на агрессию демонстрантов слезоточивым газом, дымовыми шашками, светошумовыми гранатами и физической силой.

Участники массовых протестов перед зданием парламента Сербии требуют, в частности, отставки президента Александра Вучича. Они не одобряют планы властей ужесточить меры против распространения коронавируса. У массовых акций нет единого организатора или четкого плана действий.