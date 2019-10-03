Полиция с сиренами и мигалками с трудом поймала магазинную воровку. Видео

В полицейский участок в американском штате Южная Каролина поступило сообщение, что две женщины обокрали магазин Walmart на две тысячи долларов. Они набрали газировки и прочей мелочевки.

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Как сообщило издание MailOnline, если одна из них отдалась в руки правосудия без сопротивления, то за другой офицерам пришлось побегать по всему городу. Женщина села в свой джип, но рядом с машиной, придерживая дверцу у места водителя, стоял полицейский.

Предприимчивая дамочка завела машину и поехала, не обращая внимания на вцепившегося в дверь и громко возмущавшегося офицера. Сначала она врезалась в полицейскую машину, затем сдала назад и едва не повалила ограждение.

Полицейские машины целой кавалькадой под звуки сирены и при включенных мигалках 15 минут пытались поймать женщину.

Наконец она остановилась, но сдаваться не собиралась. Несколько полицейских с оружием дружно пытались выломать дверь ее машины до тех пор, пока она не поддалась на их увещевания. Они уложили беглянку лицом на асфальт и арестовали.

Опубликованное видео набрало 14,4 тысячи просмотров и вызвало дискуссию. И если одни комментаторы одобряли действия «сестренки», то другие недоумевали, а почему ее, собственно, не пристрелили?