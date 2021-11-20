Полиция Роттердама ранила двух противников антиковидных ограничений. Видео

Вечером 19 ноября в голландском Роттердаме прошла акция протеста. Собравшиеся выразили недовольство тем, что правительство ввело трехнедельную частичную изоляцию на фоне резкого роста числа зараженных ковидом. Власти также запретили запуск фейерверков 31 декабря. Демонстрация переросла в насилие.

Как сообщало ВВС, протестующие бросали в силовиков камни, жгли файеры и полицейские машины. Стражи правопорядка ответили водометами, предупредительными и прямыми выстрелами. Известно, что огнестрельным оружием ранено как минимум два человека. Пострадали — девять.

В Роттердаме ввели чрезвычайное положение. Центральный вокзал был закрыт.

Нидерланды ввели новые ограничения неделю назад после того, как было зарегистрировано самое большое количество случаев Covid с начала пандемии. На днях был зарегистрирован 23 591 новый случай за сутки. Это рекордное значение.

Рестораны и магазины обязали закрываться раньше обычного. В учреждения общественного питания будут пускать только тех, кто сможет предъявить справку о вакцинации или об излечении от коронавируса. Спортивные мероприятия будут проходить за закрытыми дверями.

Ян Струйс, председатель Союза полицейских Нидерландов, в разговоре с изданием BNONews назвал беспорядки «серьезным кризисом» с большим количеством насилия.

«Это настоящая битва, в которой много раненых, много пожаров, много фейерверков и много вандализма», — сказал он. Струйс подчеркнул, что многие хулиганы не участвовал и акции протеста, а появились в тот момент, когда начались беспорядки.

Мэр Роттердама Ахмед Абталеб подтвердил на пресс-конференции, что были арестованы десятки человек.

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров оценил число убежденных антипрививочников в России в 10-15%. По его мнению, переубеждать этих людей нет смысла. Их позиция уже четко выражена.