Полиция рассказала о жертвах стрельбы на пивоваренном заводе в США

Американец, работавший на пивоваренном завода Molson Coors в Милуоки, застрелил пять коллег. После этого он свел счеты с жизнью.

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на полицию. Ранее СМИ писали о семи жертвах. По данным агентства, преступником оказался 51-летний мужчина. Как передал ABC News, ранее его уволили с завода. Но генеральный директор Molson Coors Гэвин Хаттерсли заявил, что стрелок был «активным работником пивоваренного завода». Он рассказал, что пивоварню закроют на время. Пока нет официальных версий произошедшего.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме принес соболезнования семьям погибших. Их тела не опознаны.

Стрельба произошла днем 26 февраля. Полиция пошла на штурм здания. Associated Press назвало Molson Coors в Милуоки одним из крупнейших в Штатах пивоваренных заводов. Он появился 160 лет назад. По его старинным помещениям даже проводят экскурсии.