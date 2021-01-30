Полиция распылила слезоточивый газ против демонстрации за аборты в Варшаве

На этой неделе в Польше начал действовать запрет на аборты для большинства случаев. Прервать беременность можно только в том случае, если патологии плода угрожают здоровью матери или зачатие наступило в результате изнасилования.

Отныне показаниями для операции не считаются тяжелые патологии плода — такие, как синдром Дауна, или неизлечимое заболевание.

Еще в октябре 2020 года решение о запрете абортов принял Конституционный суд Польши. Однако его не публиковали до последнего времени, ссылаясь на необходимость получения письменного обоснования. Поздним вечером 27 января оно было получено.

Вслед за публикацией решения в стране возобновились массовые акции протеста под лозунгом Strajk Kobiet («Забастовка женщин»). Акции прошли 28 и 29 января.

По данным РИА «Новости», в ходе протестов 29 января сотрудники полиции хотели задержать микроавтобус с громкоговорителем. Это вызвало ответную реакцию митингующих. Полицейские применили слезоточивый газ во время потасовки с демонстрантами.