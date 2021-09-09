Полиция провела обыск антипрививочников в Италии

Полиция обыскала дома активистов антипрививочного движения No Vax в Милане, Бергамо, Риме, Венеции, Падуе, Реджо-ди-Эмилия и других городах. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Участников движения подозревают в подготовке «насильственных акций» против прививочной кампании правительства страны. У подозреваемых изъяли компьютеры, мобильные телефоны и другие гаджеты. Операцию провел отдел по борьбе с терроризмом страны.