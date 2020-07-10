Полиция признала пропавшую звезду сериала Glee погибшей

Актрису Наю Риверу, которая пропала в Калифорнии во время отдыха с сыном, признали погибшей. Следователи считают, что девушка утонула. Ее искали два дня.

Власти объявили о гибели Риверы после безрезультатных поисков, в которых приняли участие около 80 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News.

К поисково-спасательной операции, которая длилась два дня, привлекли вертолет и водолазов.

Поиски шли всю среду, ночью их прекратили, а в четверг операцию снова возобновили. Однако результатов это не принесло.

В офисе шерифа калифорнийского округа Вентура 10 июля заявили, что Наю Риверу сочли утонувшей в результате несчастного случая.

В Сети появилось видео с участием актрисы, которое может оказаться последним в ее жизни. В кадр попали сама Ривера, которая выходит из машины рядом с озером, и ее сын.

Молодая женщина вместе с четырехлетним ребенком арендовала лодку и отправилась плавать на озеро Пиру. В полиции отметили, что купание в этом месте разрешено, хотя на дне водоема могут быть корни и водоросли.

Днем 8 июля сотрудник лодочной станции заметил, что взятое напрокат судно дрейфует. Позже в нем нашли только спящего мальчика. Ная, по его словам, прыгнула в воду и не вернулась.

Ривера известна по сериалу «Хор», или Glee. В нем она сыграла Сантану Лопез.