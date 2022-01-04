Полиция применила светошумовые гранаты и газ против протестующих в Алма-Ате

Пришедшие на площадь Республики в Алма-Ате участники акции протеста столкнулись с полицейским оцеплением. Когда им удалось прорваться на территорию, о против них применили светошумовые гранаты. Об этом сообщило сообщило Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Журналист заявил, что толпу встретили бойцы СОБР со щитами и небольшими ограждениями. Но собравшиеся быстро снесли забор и прорвались в сторону площади. По предварительным данным на площадь пришли до пяти тысяч человек.

Против толпы полиция начала применять светошумовые гранаты. В Telegram-канале агентства появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видны вспышки и слышны звуки взрывов. По сообщению корреспондента, правоохранители пытались прорваться сквозь толпу на машинах, но протестующие выставили ограждения, которые отобрали у стражей порядка.

«Полицейских закидывают пластиковыми бутылками и тем, что попадет под руку. Некоторые полицейские, убегая, побросали свои щиты, и сейчас у нескольких митингующих в руках эти полицейские щиты — они разбивают эти щиты и бросают осколки в сторону полицейских», — говорится в сообщении.

В ответ полицейские начали применять против собравшихся слезоточивый газ.

Третий день протестов в Казахстане перешел в горячую фазу и беспорядки. Все началось с требования жителей западных районов страны снизить цены на сжиженный газ, который используется в качестве топлива. После того, как акцию протеста поддержали другие города правительство создало рабочую группу, которая встретилась с протестующими, которым пообещали снизить цены на газ.

Но на третий день протесты уже охватили всю страну. Одного снижения цен на топливо оказалось мало и появились политические лозунги с требованиями отправить правительство в отставку и начать роспуск парламента.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в официальном обращении призвал протестующих остановиться и начать диалог. Он подчеркнул, что допущенные нарушения будут караться по закону.