Полиция применила слезоточивый газ во время футбольного матча во Франции | 360°

Мир 02 октября 2022, 21:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Полиция применила слезоточивый газ во время футбольного матча во Франции Полиция применила слезоточивый газ во время матча чемпионата Франции по футболу Pxhere.com

Читать 360tv в

Во время игры девятого тура чемпионата Франции по футболу между «Тулузой» и «Монпелье» тулузская полиция применила слезоточивый газ на трибуне болельщиков. Об этом сообщило издание L’Equipe.

Встреча проходила в воскресенье, 2 октября, в Тулузе. Власти классифицировали этот матч как мероприятие повышенного риска. В начале второго тайма игру прервали после появления стражей порядка на трибуне гостей. Полицейские применили слезоточивый газ — как отмечается, он ощущался даже на поле.

Реклама

Футболисты продолжили игру после того, как действие газа рассеялось.

Реклама

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Тулузы». Хозяева остались в меньшинстве на 60-й минуте, после удаления Миккеля Деслера.

Более 170 человек погибли в беспорядках на футбольном матче в Индонезии. В местных больницах находятся более 100 раненых, в том числе 11 — в тяжелом состоянии. Давка началась после игры на стадионе в Маланге.

Фанаты клуба «Арема» вышли на поле из-за поражения своей команды. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы успокоить разъяренных фанатов. Из-за них у людей возникли проблемы с дыханием.

0 0 0 0 0 0