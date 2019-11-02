Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Сантьяго

Тысячи протестующих в Чили снова собрались в центре столицы Сантьяго. Протесты на данный момент носят мирный характер, тем не менее, полиция применила слезоточивый газ.

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Волнения начались 6 октября после того, как повысилась стоимость проезда в метро. Однако вскоре мирные марши сменились вспышками вандализма и насилия со стороны молодежи. Люди начали ломать турникеты в метро, жечь у его входов мусор, которое впоследствии закрыли в целях безопасности. Также были случаи поджога целых зданий и автобусов.

19 октября правительство начало в город вводить войска, введя в городе чрезвычайное положение. Есть сообщения о погибших, тысячи арестованы.

Президент Чили вынужден был объявить об отмене проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.