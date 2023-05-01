Мир 01 мая 2023, 18:08 Полиция применила слезоточивый газ на первомайском митинге в Париже Полиция Парижа применила слезоточивый газ против участников первомайской манифестации РИА «Новости»

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Полиция Парижа применила слезоточивый газ против участников первомайской демонстрации, выступающих против пенсионной реформы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стычки начались сразу после начала манифестации. Радикалы стали закидывать стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, крушить витрины и громить автобусные остановки. В ответ жандармы распылили слезоточивый газ и приметили шумовые гранаты.

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По данным Le Figaro, в парижской демонстрации против пенсионной реформы приняли участие 550 тысяч человек. Полиция задержала 46 участников процессии. Несколько демонстрантов получили травмы, один из полицейских также был ранен.

Ранее французские работники энергетической отрасли при профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» пригрозили оставить без электричества Каннский кинофестиваль, а также теннисный турнир «Ролан Гаррос». Так они намерены выразить протест против пенсионной реформы, которая повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.