Полиция применила против манифестантов газ в Софии
В столице Болгарии сотрудники полиции применили перечный газ против активистов, которые требовали отставки действующего правительства страны. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, манифестанты предприняли попытку взять штурмом здание министерства регионального развития. Стражи правопорядка вмешались в происходящее и применили перечный газ. В ответ активисты начали кидать в здание ведомства жестяные банки и бутылки с минералкой.
В результате травмы получили около 30 человек. Часть из них госпитализировали. Уточняется, что протесты манифестантов вызваны питьевым кризисом. С конца прошлого года в некоторых районах Болгарии возникли проблемы с подачей воды.