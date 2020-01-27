Полиция применила против манифестантов газ в Софии

По данным издания, манифестанты предприняли попытку взять штурмом здание министерства регионального развития. Стражи правопорядка вмешались в происходящее и применили перечный газ. В ответ активисты начали кидать в здание ведомства жестяные банки и бутылки с минералкой.

В результате травмы получили около 30 человек. Часть из них госпитализировали. Уточняется, что протесты манифестантов вызваны питьевым кризисом. С конца прошлого года в некоторых районах Болгарии возникли проблемы с подачей воды.